Mercato Milan, l’INDISCREZIONE di Di Stefano: «Da settimana prossima arriveranno i primi COLPI, oltre a Morata 2 obiettivi». Il punto

In collegamento per Sky Sport, il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto il punto sul mercato Milan e su cosa aspettarsi dai rossoneri dopo che in queste prime settimane non hanno ancora perfezionato alcun acquisto.

PAROLE – «Dopo un periodo di studio, analisi e negoziazioni fatte sottobanco, dall’inizio della prossima settimana il Milan inizierà a concretizzare alcuni colpi. Oltre a Morata, ci sono altri obiettivi un po’ meno vicini: Pavlovic, difensore serbo del 2001 e Fofana, centrocampista del 1999 molto fisico. I rossoneri hanno già trovato l’accordo col francese, manca quello col Monaco. Discorsi diverso quello per Pavlovic, con alcune riflessioni in corso».