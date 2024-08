Mercato Milan, si ACCENDE il derby per lo svincolato di LUSSO! Incontro FISSATO, CLAMOROSA indiscrezione

Mercato Milan, si accende il derby per lo svincolato Mario Hermoso: l’agente del centrale incontrerà oggi i rossoneri e l’Inter

Intervenuto sul proprio profilo di X, Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha fornito questo importante aggiornamento sul calciomercato Milan, il quale ha appena definito nei dettagli l’affare Emerson Royal col Tottenham.

PAROLE – «Entourage Hermoso a Milano. In agenda incontri sia con Inter che con il Milan, con cui i contatti sono aperti da tempo. Potrebbe essere una giornata importante per vedere lo spagnolo in Italia».