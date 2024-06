Mercato Milan, Ibrahimovic SPINGE per il parametro zero di lusso! Contatti continui, colpo TOP all’orizzonte?

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic spinge con la dirigenza rossonera per l’arrivo a parametro zero di Hummels: le ultime

Come riferito da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic starebbe spingendo nel calciomercato Milan per l’arrivo a parametro zero di Hummels, difensore del Borussia Dortmund finalista di Champions League e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

I contatti sono continui: si sta valutando l’opportunità di offrire al centrale un contratto biennale per permettergli di prendere il posto di Simon Kjaer. Novità previste nelle prossime ore.