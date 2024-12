Mercato Milan, contatto Ibrahimovic-Giuntoli: quel calciatore nel mirino, svedese perplesso da un aspetto

Mercato Milan, Giuntoli contatta Ibrahimovic: nel mirino per gennaio c’è Fikayo Tomori. Difficile l’operazione in prestito

Fikayo Tomori potrebbe diventare presto un caso delle prossime sessioni di calciomercato Milan, a partire da quella di gennaio.

Come si legge sull’edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport, l’inglese potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Messo ai margini dall’allenatore portoghese Paulo Fonseca che gli preferisce la coppia titolare Gabbia-Thiaw e Pavlovic come prima alternativa, Tomori sarebbe sempre più disposto a prendere in esame un cambio di squadra. Sempre secondo Tuttosport, l’ipotesi sarebbe quella di un prestito, sulla falsariga di quel che è accaduto in estate con Kalulu. Ma il punto sta proprio qui: i dirigenti rossoneri sarebbero disposti ad accollarsi il rischio di vedere ancora un proprio esubero che si sublima in titolare in un altro club? Pista da seguire, dunque, ma complessa da percorrere.