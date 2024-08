Mercato Milan, Ibrahimovic SFOLTISCE la rosa! Messaggio PRECISO, loro due LASCIANO Milanello

Mercato Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole snellire la rosa a disposizione di Paulo Fonseca: Jovic e Adli possono lasciare Milanello

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan è alle prese anche con lo sfoltimento della rosa a disposizione di Paulo Fonseca. La missione di Ibrahimovic in questo senso sarà quella di creare spazio per gli ultimi colpi in entrata a prescindere dal terzino destro e dal centrocampista.

In questo senso i due principali indiziati a lasciare Milanello sono Yacine Adli e Luka Jovic: i due sono già stati avvisati e in particolare il francese non sembra rientrare per nulla nelle idee tattiche del tecnico portoghese. Prossimi giorni decisivi.