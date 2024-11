Mercato Milan, Ibrahimovic svela i piani per gennaio: «C'è un dialogo con Fonseca. Se serve qualcosa...»

Mercato Milan, Ibrahimovic svela i piani del club per gennaio: le dichiarazioni anche sulla difesa e il dialogo con Fonseca

Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport ha svelato i piani del mercato Milan per gennaio.

MERCATO PER RISOLVERE I PROBLEMI DIFENSIVI – «Secondo me se parliamo di difesa è tutta la squadra che difende, non diamo colpa solo ai difensori. E’ vero non abbiamo fatto il 100% in difesa e come vogliamo. Per il mercato di gennaio bisogna ricorda che Bennacer torna tra una settimana e sarà un extra giocatore per il centrocampo. Ci darà una mano e aiuterà con le sue qualità. Poi vediamo da oggi fino al mercato cosa succederà. Dopo questa partita ci sono 7 partite, la Supercoppa, tanto da giocare. Siamo sempre sull’occhio di portare se serve qualcosa. C’è un dialogo e comunicazione con il mister, se serve o non serve».

