Mercato Milan, SORPRESA Ibrahimovic! Lo svedese PENSA ancora a LUI, tifosi SPIAZZATI

Mercato Milan, sorpresa Ibrahimovic: lo svedese pensa ancora alla possibilità Abraham per l’attacco. Tutti i dettagli

Come riportato da Tuttosport, nel calciomercato Milan, un pò a sorpresa, è ancora aperta la possibilità che da qui al 30 agosto arrivi anche un’altra punta a rinforzare l’attacco a disposizione di Paulo Fonseca.

Il nome in pole per Ibrahimovic e la dirigenza rossonera è sempre quello di Tammy Abraham, centravanti che resta in uscita dalla Roma. Per tentare l’affondo però serve la partenza di Jovic: ipotesi di scambio con i giallorossi? L’ultima settimana dirà molto su questo fronte.