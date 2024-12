Mercato Milan, lascia il Diavolo a giugno! Ibrahimovic lo avvisa, se ne va a zero

Mercato Milan, Davide Calabria, capitano rossonero, lascerà il club a giugno a parametro zero: l’avviso di Ibrahimovic

Come riportato da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky, Davide Calabria lascerà il calciomercato Milan a giugno a parametro zero visto lo stallo sul rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Da quello che risulta un po’ a tutti non c’è trattativa per il rinnovo di contratto di Calabria. Se il Milan deciderà di farlo uscire prima o lui deciderà di andare via prima è chiaro che servirà qualcosa lì».