Mercato Milan, AUMENTA la concorrenza per il parametro zero di LUSSO! Ibrahimovic AVVISATO

Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Mario Hermoso, parametro zero di lusso: offerto al Manchester United

Come riferito da Matteo Moretto, aumenta nel calciomercato Milan la concorrenza per Mario Hermoso, calciatore svincolatosi dall’Atletico Madrid lo scorso primo luglio. Lo spagnolo infatti sarebbe stato offerto al Manchester United dopo l’infortunio di Yoro.

Come riferito da TMW invece, l’Al Shabab sarebbe pronto a chiudere e portare così il difensore in Arabia Saudita. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per capire quale squadra avrà la meglio.