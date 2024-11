Mercato Milan, è Gourna-Douath la nuova idea per rinforzare il centrocampo: i dettagli sul giocatore francese del Salisburgo

Il mercato Milan sta seguendo diverse piste per rinforzare il centrocampo e tra queste, sullo sfondo, c’è una nuova idea che porta al nome di Gourna-Douath.

Il giocatore francese del Salisburgo è uno dei nomi osservati dai dirigenti rossoneri. Rispetto a profili come Belahyane e Bondo, tuttavia, per Gourna-Douath sarebbe la prima esperienza in Italia, con tutte le difficoltà del caso. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.