Mercato Milan, Furlani prende nota: può dare il via libera a queste condizioni! Non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, Giorgio Furlani riflette sulla possibile cessione di Tomori alla Juve: via libera possibile a queste condizioni

Proseguono nel calciomercato Milan le riflessioni sulla possibile cessione di Fikayo Tomori alla Juve in questa sessione di gennaio.

Come spiega Tuttosport, però, da Torino ci proveranno ugualmente. A fare la differenza potrebbe essere un corposo diritto di riscatto, che potrebbe convincere i rossoneri a privarsi dell’inglese a stagione in corso nonostante le resistenze opposte fin qui. I prossimi giorni saranno dunque decisivi in un senso o nell’altro.