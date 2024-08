Fullkrug Milan, l’attaccante esce ALLO SCOPERTO: «Ho scelto il West Ham per questo MOTIVO»

L’ex obiettivo del mercato Milan Niclas Fullkrug ha parlato così durante la conferenza di presentazione al West Ham

Il West Ham ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante tedesco Niclas Fullkrug dal Borussia Dortmund. Il giocatore, ex obiettivo del mercato Milan, ha firmato un contratto di quattro anni con il club londinese.

PAROLE – «Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni di squadra. Penso che la Premier League sia il campionato migliore del mondo e per me è il momento giusto per trasferirmi in Inghilterra e giocare per un grande club come il West Ham».

LOPETEGUI – «La possibilità di giocare sotto la guida dell’allenatore [Lopetegui] è davvero emozionante. Il suo stile di gioco è importante per me e sono sicuro che sotto la sua guida sarò in grado di dare il massimo e segnare molti gol».

ENTUSIASMO DEL CALCIATORE – «Amo stare vicino ai tifosi e non vedo l’ora di incontrare i tifosi del West Ham. Ho ottime sensazioni al momento: sono forte, in forma e in forma, e non vedo l’ora di scendere in campo e iniziare a giocare per loro».