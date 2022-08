Mercato Milan, forte interesse del Newcastle per Bakayoko

Mercato Milan, Tiemoué Bakayoko è finito nel mirino del Newcastle: gli inglesi si aggiungono a Monza e Nottingham Forest

Potrebbe esserci una svolta in arrivo per quanto riguarda il futuro di Tiemoué Bakayoko. Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il Newcastle, alla ricerca di un rinforzo in mediana, avrebbe chiesto il calciatore al Milan aggiungendosi dunque a Monza e Nottingham Forest.

Maldini e Massara hanno intenzione di concedere il via libera interrompendo l’anno di prestito rimanente ma serve l’ok del Chelsea per concludere l’operazione.