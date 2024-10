Mercato Milan, Fonseca ne taglia due! Messaggio arrivato e valigie pronte

Mercato Milan, Fonseca ne taglia due: Okafor e Chukwueze chiamati alla svolta per evitare l’addio a gennaio

Il futuro di Chukwueze e di Okafor è in bilico per il mercato Milan. Come scrive la Gazzetta dello Sport i rossoneri spera che il primo possa sbloccarsi e che il secondo mostri con continuità il proprio potenziale.

Chukwueze, infatti, è stato protagonista nel precampionato, ma è finito dietro le quinte fino a questo momento. Okafor, invece, ha segnato all’esordio col Torino, ma non ha sfruttato le chances da titolare con Parma e Lazio. Fonseca ha bisogno di certezze per dare respiro ai titolari e entrambi i giocatori sono chiamati a dare risposte per guadagnarsi la conferma. I prossimi tre mesi saranno quelli decisivi.