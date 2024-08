Mercato Milan, Fonseca ACCONTENTATO: avrà il suo centrocampista! L’annuncio di Pedullà e la frecciatina del giornalista ai colleghi

L’ultimo grande obiettivo del mercato Milan, su esplicita richiesta di Paulo Fonseca, era l’acquisto di un centrocampista con caratteristiche difensive. Il profili individuato dal tecnico portoghese rispondeva all’identikit di Youssouf Fofana ed adesso i rossoneri sono in chiusura col Monaco per il francese. Lo conferma Alfredo Pedullà su X, il quale si toglie alcuni sassolini riferendosi ai colleghi e alle notizie sugli altri nomi fatti per il centrocampo rossonero.

PAROLE – «Fofana-Milan 🔜 🎯

Tre nomi più uno (#EmersonRoyal). I tifosi vanno aiutati, rispettati, senza indossare maglie, proponendo nomi di 50 centrocampisti».