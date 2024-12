Mercato Milan, Furlani spiazzato dalla proposta di Giuntoli! Lui sul piatto, la situazione

Mercato Milan, Giorgio Furlani sorpreso dalla proposta della Juve: sul piatto Fagioli per Fikayo Tomori. Tutti i dettagli

Importante aggiornamento fornito da Paolo Paganini, noto giornalista esperto di mercato, sul calciomercato Milan e sulla trattativa per Tomori alla Juve. Le sue parole:

PAROLE – «Mercato Juventus. Danilo verso Napoli per Raspadori, Fagioli verso il Milan per Tomori. Antonio Silva costa parecchio idem Hancko. Obiettivi questi più per giugno. Torna d’attualità Kiwior pupillo di Thiago Motta che può fare difensore e mediano».