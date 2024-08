L’ex obiettivo del mercato Milan, Guido Rodriguez, è a un passo dal trasferimento in Premier League dopo la fine dell’esperienza al Betis

L’ex obiettivo del mercato Milan Guido Rodriguez è vicino a sbarcare in Premier League. L’ex centrocampista del Betis Siviglia, svincolatosi a parametro zero, è ad un passo dal trasferimento al West Ham, secondo quanto riportato da VarskySports. Il nome di Rodriguez era stato accostato ai rossoneri nelle scorse sessioni di mercato, ma il club meneghino non ha mai affondato il colpo. Ora il centrocampista argentino, fresco campione del mondo, sembra destinato alla Premier League.

Le trattative tra il club inglese e l’entourage del giocatore sarebbero in fase avanzata, nonostante l’interesse di altre squadre. Rodriguez rappresenterebbe un importante rinforzo per il centrocampo degli Hammers, grazie alla sua esperienza e alla sua solidità in fase difensiva.