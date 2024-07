Mercato Milan: Dovbyk va alla Roma! Accordo trovato, in Italia già domani. Ecco le cifre dell’affare per l’attaccante

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Roma ha trovato la fumata bianca per Artem Dovbyk. Il direttore sportivo Ghisolfi è volato direttamente in Spagna per trattare con il Girona, trovando l’accordo con il club spagnolo per l’obiettivo del mercato Milan.

Affare concluso sulla base di 33/34 milioni di euro più bonus e il 10% sulla futura rivendita. La fumata bianca c’è, e le firme sul contratto sono previste per la giornata di giovedì.