Mercato Milan, Corvino gela Furlani! Valutazione monstre per Dorgu, cifra da capogiro

Mercato Milan, Pantaleo Corvino, DS del Lecce, spara altissimo per Dorgu: prezzo tra i 40 e i 50 milioni di euro

Si complica clamorosamente la pista Dorgu per il calciomercato Milan in vista della prossima estate.

Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla situazione relativa a Patrick Dorgu, il gioiello più prezioso messo in vetrina dal Lecce in queste ultime settimane a dispetto di una stagione che non ha ancora svoltato nella giusta direzione: il giocatore è stato utilizzato sia a centrocampo che in difesa dall’ex tecnico Gotti, vedremo cosa farà Giampaolo. A Lecce sono certi di fare la plusvalenza più alta di sempre dell’era Corvino. Poteva andare al Tottenham e al Chelsea l’anno scorso e il Lecce potrebbe venderlo a 40-50 milioni di euro, che è attualmente la sua valutazione.