Mercato Milan: il GESTO della dirigenza per la tournée negli USA. Come cambieranno le TRATTATIVE dagli Stati Uniti

Mercato Milan: il gesto della dirigenza per la tournée negli USA. Così cambieranno le trattative dei rossoneri dagli Stati Uniti

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, tutta la dirigenza del Milan seguirà la squadra negli Stati Uniti per la tournée estiva, con i rossoneri che partiranno domani e sfideranno nei prossimi giorni Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

Le trattive di mercato, però, non rimarranno in stand-by: i dirigenti del Diavolo proseguiranno dagli USA gli affari di calciomercato, con i nomi più caldi che restano quelli di Pavlovic, Fofana, Samardzic, Fullkrug e Rabiot (oltre alle uscite).