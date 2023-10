Mercato Milan, Palladino esalta Colpani: «Lavora tanto, la Nazionale...»

Mercato Milan, Raffaele Palladino esalta Colpani, obiettivo dei rossoneri per il centrocampo del futuro: le dichiarazioni

Raffaele Palladino ha parlato a Dazn nel post partita di Monza-Udinese. Grandi elogi a Colpani, obiettivo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Colpani sta bene, lavora tanto e non deve mai calare d’intensità negli allenamenti. Ha talento e va coltivato. Sta diventando davvero completo, ma io lo sprono per stimolarlo sempre. Non ce n’è bisogno, perché ha capito che questo è un anno importante per lui. Nazionale? Me lo auguro per lui, sarebbe un orgoglio anche per noi. La Nazionale però passa dalle prestazioni con il Monza. Deve continuare così, io gli dico sempre le cose per il suo bene e mi auguro che arrivi a fine anno con un livello più alto di quello attuale».