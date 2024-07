Mercato Milan: conferme sul futuro di Hummels. Ha aperto alla possibilità di trasferirsi in quella squadra, tutti i dettagli

Come riportato da Calciomercato.com, il Bologna vuole aggiungere qualità ed esperienza a una rosa chiamata prossima a disputare la Champions League. Sartori non ha perso tutte le speranze per il suo pupillo Gosens e ora punta con decisione a Hummels, accostato anche al mercato Milan.

Il difensore tedesco è pronto a negoziare con il club emiliano. Il Bologna conta di chiudere l’operazione Calafiori con l’Arsenal per poi sferrare l’offensiva su Hummels. Mats, nel frattempo, ha dato segnali di apertura molto chiari.