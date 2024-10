Mercato Milan, conferme assolute sull’ultima indiscrezione! Colpo a sorpresa in difesa

Mercato Milan, conferme assolute sul nome di De Cuyper per la fascia sinistra: può essere più di un vice Theo Hernandez

Come riferito da Tuttosport, piovono conferme sull’interesse del calciomercato Milan per De Cuyper:

PAROLE – «Milan, si cerca un’alternativa a Theo Hernandez che non sia un semplice vice ma che possa essere anche di più, all’occorrenza. In questo senso un profilo interessante e molto seguito da Moncada risponde al nome di Maxim De Cuyper, terzino belga del Brugge classe ’00 che si è preso la titolarità in nazionale. Un profilo in crescita che Moncada aveva già visionato in passato e che ha visto da vicino anche all’Olimpico contro l’Italia. Al momento è valutato 20 milioni di euro ma il suo valore è destinato ad aumentare».