Mercato Milan, concorrenza in aumento per il centrocampista! Ibrahimovic all’angolo, cosa succede

Mercato Milan, aumenta la concorrenza per Frendrup, centrocampista del Genoa individuato come primo obiettivo dei rossoneri

Come riferito da Alfredo Pedullà, è aumentata per il calciomercato Milan la concorrenza per Frendrup, centrocampista del Genoa e primo obiettivo dei rossoneri per la mediana.

Tutti su Frendrup, c’è anche l’Atalanta Per il Genoa diventa complicato pensare di privarsene a gennaio, ma dipenderà dalle offerte (da 20 milioni in su). Ha estimatori in Premier ma anche Juve, Milan e Fiorentina lo hanno apprezzato. E l’Atalanta ancora di più.