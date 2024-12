Mercato Milan, Conceicao esce allo scoperto: ecco il piano del nuovo allenatore

Mercato Milan, Conceicao esce allo scoperto in conferenza stampa: ecco il piano del nuovo allenatore sulla squadra e i rinforzi

Conceicao nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan è stato interpellato anche sulla questione del mercato di gennaio e degli eventuali rinforzi per la squadra.

MERCATO – «Voglio conoscere bene la squadra, non solo i grandi ma anche il Milan Futuro. Non è giusto parlare di mercato perché non conosco bene tutti, soprattutto i giovani».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE