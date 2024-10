Mercato Milan, valutazione in picchiata per Leao? Il commento sul portoghese non lascia dubbi

Mercato Milan, la valutazione di Leao è in picchiata? Maurizio Compagnoni, noto giornalista, non ha dubbi al riguardo

Intervenuto a Sky, Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha commentato il momento di Rafael Leao anche in ottica possibile cessione nel prossimo calciomercato Milan:

PAROLE – «Leao si sta svalutando a livello di mercato. In questo momento dubito che possa arrivare qualcuno anche con un assegno da 50 milioni. La valutazione si è molto abbassata. Secondo me 30, 35? Non credo di più in questo momento».