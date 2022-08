Mercato Milan, i rossoneri hanno chiuso per Stalmach, talento classe 2005 del Górnik Zabrze: tutti i dettagli

Come riferito da TMW, il Milan ha chiuso un importante colpo per il futuro. I rossoneri hanno infatti praticamente definito l’accordo col Górnik Zabrze per Dariusz Stalmach, talento classe 2005.

Maldini e Massara hanno battuto la concorrenza di Roma e Juve e di molti club europei.