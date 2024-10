Mercato Milan, un club italiano si avvicina a David: ecco cosa sta succedendo

Mercato Milan, la Juventus grazie all’intermediazione di un suo giocatore si avvicina a David: ecco cosa sta succedendo

Come spiega Tuttosport, tra gli obiettivi della Juventus c’è sempre Jonathan David, così come nel mirino del calciomercato Milan, che in estate potrebbe diventare un parametro zero visto il contratto in scadenza con il Lille al termine di questa stagione.

Un assist potrebbe arrivare da Timothy Weah. L’esterno bianconero ha infatti rivelato che il canadese gli ha più volte chiesto di come si trova in Italia: «Mi fa tante domande su di noi, gli ho detto che se verrà qui dovrà lavorare sodo». Basterà per anticipare la concorrenza? Lo si vedrà nei prossimi mesi.