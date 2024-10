Mercato Milan, RETROSCENA Cardoso! Lui il vice FOFANA, ASSALTO pronto. I dettagli

Mercato Milan, retroscena Cardoso! Lui individuato come il perfetto vice Fofana, assalto pronto già a gennaio. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan è già proiettato al prossimo mese di gennaio e alla sessione invernale. L’obiettivo prioritario del club rossonero è quello di reperire un vice Fofana visto che nella rosa rossonero solo il francese ha determinate caratteristiche.

L’obiettivo numero uno ad oggi è Cardoso del Betis Siviglia, accostato già in estate quando era in stallo la trattativa con il Monaco. Essendo extracomunitario, per favorire l’arrivo di Cardoso a Milanello dovrà uscire un extracomunitario.