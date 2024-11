Mercato Milan, Cardinale vuole gli ottavi: cifre da capogiro e qualificazione nel mirino. I dettagli

Mercato Milan, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, vuole assolutamente la qualificazione agli ottavi di finale: cifre da urlo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha un obiettivo preciso in vista della sfida di questa sera contro lo Slovan Bratislava e non solo.

Diciannove milioni e quattrocentomila sono i motivi economici che spingono il Milan alla ricerca dell’acceso diretto agli ottavi di Champions. Altre due sono le ragioni per cui entrare subito nel G8 d’Europa avrebbe una grande rilevanza: da non misurare in denaro ma in ore di riposo ed entusiasmo. Il primo motivo – i soldi – non è necessariamente il più importante, anzi. Ma è l’unico ad avere indici precisi: per ogni squadra che raggiunge gli ottavi è previsto un corrispettivo Uefa di11milioni di euro. Per il club la Champions è casa: il Milan di oggi entrerebbe nel salotto delle otto grandi d’Europa verosimilmente conquistando quattro successi nelle prossime quattro partite. E allora, dall’Uefa altri premi: 2,1 milioni per ogni vittoria, un ipotetico totale di 8,4.Oltre a incassi da botteghino (ma non più quello di un eventuale scontro diretto…) e market pool. Un jackpot alla portata rossonera: dopo lo Slovan, avversario di stasera a zero punti in classifica, il Milan affronterà altre due squadre che lo seguono in classifica. L’11 dicembre la Stella Rossa (0punti),il 22 gennaio, il Girona (3), entrambe a San Siro. Ultima in casa della Dinamo Zagabria, oggi a 7 e in piena corsa: tra due mesi potrebbe già conoscere la propria sorte. Qualcosa che andrebbe oltre le stesse previsioni

del club, che ipotizzava i playoff. Sulla carta, con quattro vittorie il Milan toccherebbe 18 punti, cifra che nelle previsioni garantisce l’arrivo nelle prime otto. Un bonus da quasi 20 milioni che potrebbe essere speso sul mercato: a gennaio il Milan avrà la certezza o meno di avere soldi in cassa. E per fare acquisti i negozi saranno aperti proprio in quel periodo.