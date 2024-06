Mercato Milan: c’è subito l’ok di Italiano al primo COLPO del Bologna! Vuole soffiare l’obiettivo ai rossoneri, ecco cosa succede

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il neo tecnico del Bologna Vincenzo Italiano avrebbe già dato il suo ok al primo colpo estivo dei rossoblù. La dirigenza, infatti, sta portando avanti i discorsi per Lilian Brassier del Brest, centrale classe ’99 che interessa anche al mercato Milan.

Dopo l’ottima stagione disputata in Ligue 1, ora il Brest chiede una cifra tra i 12 i e 15 milioni di euro per lasciarlo partire. Ma non è l’unico ostacolo: per arrivare al giovane difensore, c’è da superare anche la concorrenza del Marsiglia.