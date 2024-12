Mercato Milan, Berardi pista viva! Fissato il prezzo, i rossoneri ci pensano perchè... Ultimissime

Mercato Milan, riprende quota l’opzione Domenico Berardi per gennaio: servono 20 milioni di euro per strapparlo al Sassuolo

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è tornato a pensare a Domenico Berardi per gennaio:

PAROLE – «In estate avevano pensato a lui Atalanta e Fiorentina che però hanno poi virato rispettivamente su Samardzic e Gudmundsson (profili differenti). Oggi la società viola sta seriamente pensando di “regalarlo” a Palladino per provare a rilanciare la propria rincorsa verso un posto Champions magari aprendo all’addio di Ikoné verso l’Arabia. Oltre alla Fiorentina ci sono però anche la Roma e il Milan che più volte hanno trattato col Sassuolo per Berardi e non hanno mai smesso di seguirlo. Entrambe sono alla ricerca di un’alternativa ai titolari nel ruolo e possono lavorare su contropartite importanti e gradite ai neroverdi come ad esempio Zalewski e Mannini, Zeroli e Liberali. Sullo sfondo ma più defilata rimane la Juventus, con Giuntoli che è da sempre suo estimatore, anche se nel ruolo ha già Conceiçao e Nico Gonzalez. La certezza oggi resta una sola. Berardi è un’occasione difficile da lasciarsi scappare. Il re del mercato è tornato. Prezzo? Servono almeno 20 milioni di euro».