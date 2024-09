Mercato Milan, aumenta il COSTO della ROSA rispetto al 2023: CIFRE e DETTAGLI

Mercato Milan, aumenta il COSTO della ROSA rispetto al 2023: le CIFRE e i DETTAGLI in confronto ad un anno fa

Il costo della rosa del Milan è aumentato dopo l’ultimo mercato che ha visto i rossoneri protagonisti sia in entrata che in uscita.

A svelarlo è Calcio e Finanza spiegando che, rispetto al 2023, il valore dei giocatori è di 175,1 milioni, cioè 20 in più in confronto ad un anno fa (155,2 milioni). L’aumento è stato così del 12,9% e comprende l’impatto a bilancio dei calciatori, gli stipendi lordi, la quota di ammortamento di ogni elemento e i costi per i prestiti onerosi.