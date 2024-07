Mercato Milan, sono DUE le alternative ad Abraham! Contatti VIVI, c’è l’ok di Fonseca

Mercato Milan, sono due le alternative ad Abraham: Furlani tiene vivi i contatti con Depay e Broja del Chelsea. I dettagli

Come riportato dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan sta trattando Abraham con la Roma come secondo attaccante da aggiungere a Morata, vicinissimo all’approdo a Milanello, ma per non farsi trovare impreparato tiene calde anche due importanti alternative.

Furlani infatti ha mantenuto i contatti con gli agenti di Depay, attaccante olandese attualmente svincolato, e Armando Broja, punta in uscita dal Chelsea e che potrebbe arrivare anche con la formula del prestito.