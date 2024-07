Mercato Milan, non SOLO Morata e Abraham: SPUNTA un terzo nome per l’attacco! La SITUAZIONE

Mercato Milan, non solo Morata e Abraham: per l’attacco i rossoneri seguono pure Jhon Durán, centravanti classe 2003 dell’Aston Villa

Importante aggiornamento fornito da Sky sul calciomercato Milan estivo e in particolare per quanto riguarda il reparto d’attacco. I rossoneri infatti non stanno seguendo solo Abraham e Fullkrug come secondo attaccante dietro Morata ma nelle ultime ore è spuntato anche un terzo nome.

Si tratta di Jhon Durán, centravanti classe 2003 dell’Aston Villa e e della nazionale colombiana: su di lui è forte anche l’interesse del West Ham.