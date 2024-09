Mercato Milan, VISITE MEDICHE concluse: l’ex OBIETTIVO riparte dal Brasile. L’accordo è stato trovato, manca solo la firma

Un ex obiettivo del mercato Milan è pronto a ripartire dal Brasile dopo essere rimasto svincolato in estate.

In base a quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, Depay ha concluso le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Corinthians. L’attaccante olandese ha raggiunto nei giorni scorsi un accordo per un contratto fino al 2026. Per l’ufficialità manca solo la firma.