Meité cerca il riscatto: Pioli lo ricolloca nel suo ruolo naturale

Meité è pronto a fare coppia con Kessié in mezzo al campo dopo l’esperimento da trequartista fallito contro l’Atalanta

Meité non ha brillato contro gli uomini di Gasperini in un ruolo di certo non adatto alle sue caratteristiche: Pioli lo riproporrà in mezzo al campo nel derby.

COPPIA CON FRANK – Il centrocampista ex Torino agirà in mezzo al campo in coppia con l’insostituibile Kessié. I due avranno il compito di arginare Brozovic e compagni e di far ripartire velocemente l’azione. Meité è pronto a prendersi la sua rivincita personale.