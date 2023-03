Media spettatori a San Siro: il dato su Milan e Inter

Il Giorno ha riportato la media degli spettatori presenti a San Siro per le partite di Milan e Inter. Avanti i neroazzurri ma…

Il Giorno ha riportato la media degli spettatori presenti a San Siro per le partite di Milan e Inter.

i neroazzurri hanno superato il milione di presenze (1.013.352 in 14 partite, con una media di 72.382 supporter) mentre i rossoneri sono staccati di pochissimo – ma solo perché sinora hanno disputato una gara in meno a San Siro – con 938.121 fedelissimi in 13 gare (media di 72.163 tifosi)