Federico Meazza su San Siro: «Pensate che in Spagna fanno questa differenza»

San Siro Milan, Federico Meazza, nipote di Giuseppe, ha parlato del futuro dell’impianto che ospita i rossoneri e l’Inter

Continua a tener banco in casa Inter, così come in casa Milan, il tema della costruzione del nuovo stadio che dovrebbe sorgere nell’area adiacente all’attuale San Siro. Una persona che ci tiene particolarmente alle sorti della Scala del Calcio è Federico Meazza, nipote del leggendario Giuseppe, il quale è stato intervistato da Tuttosport.

LA PERCEZIONE DI SAN SIRO ALL’ESTERO – «Pensate che qua in Spagna dove vivo da tanti anni, gli appassionati di calcio sono fermamente convinti che vi sia questa differenza di nomi ovvero che se gioca l’Inter si chiami “Giuseppe Meazza” mentre se gioca il Milan si chiami “San Siro”. Credo che sia una cosa fi glia di un’informazione sbagliata. E io, tutte le volte, devo spiegare che il nome ufficiale è Meazza mentre San Siro è il nome storico. Ma nonostante tutto, non riesco a fargli cambiare idea (sorride ndr). È come se una piazza italiana cambiasse nome in base ai giorni della settimana. È una cosa curiosa».