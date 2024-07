Mbappé elogia Leao: «È tra i più pericolosi del Portogallo». Poi lancia la sfida nella sfida verso la gara di stasera

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport alla viglia di Francia-Portogallo, Mbappé ha voluto parlare anche di Leao, attaccante del Milan e della nazionale portoghese. Le sue parole.

MBAPPÉ – «Quando giochi contro una squadra come il Portogallo è difficile nominare un solo giocatore. Leao, Bruno, Bernardo sono pericolosi, anche i miei ex compagni del PSG. L’Europeo è una competizione serrata. Ci sono solo grandi squadre, sono i dettagli a decidere le partite. Vogliamo volare in semifinale, ci siamo allenati al meglio e siamo pronti»