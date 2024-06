Mazzocchi, che GAFFE del giornalista Rai sul ritiro dal calcio di Bonucci! Cos’è successo – VIDEO

Mazzocchi, che GAFFE del giornalista Rai sul ritiro dal calcio di Bonucci! Cos’è successo con l’ex difensore di Milan e Juve – VIDEO

Sta facendo molto discutere quanto successo ieri sera negli studi Rai, con protagonista in negativo il giornalista Marco Mazzocchi. Quest’ultimo, mentre c’era in collegamento Leonardo Bonucci, ha risposto per le rime a Fulvio Collovati, convinto che l’ex difensore di Juve e Milan non si fosse ancora ritirato.

Mi sto cagando addosso Mazzocchi non sa che Bonucci si è ritirato e glielo chiede con fare scherzoso in diretta (con tanto di sfottò a Collovati)



Mamma Rai pic.twitter.com/B7Jc98Rbu6 — Il preparatore Celsi (@GRiarso) June 20, 2024

Pronta la risposta dell’ex calciatore, che ha invece specificato di aver dato l’annuncio sull’addio al calcio già da un po’ di tempo. Il video è già virale sul web, che non perdona l’errore grossolano del giornalista e del conduttore.