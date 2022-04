Il Bayern Monaco è ormai in chiusura per Noussair Mazraoui, terzino in scadenza di contratto con l’Ajax accostato anche al Milan

Non ci sarà il Milan nel futuro di Noussair Mazraoui. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il terzino marocchino ha ormai chiuso con il Bayern Monaco per un contratto di 4 milioni + bonus a stagione. Lascerà l’Ajax a parametro zero.