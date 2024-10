Matri torna a giocare: l’ex Milan firma per il Graffignana in Seconda Categoria. Il comunicato

Matri torna a giocare: c’è il comunicato sulla firma dell’ex Milan firma per il Graffignana che milita in Seconda Categoria lombarda

Matri è pronto a rimettere le scarpini ai piedi e a giocare a calcio. L’ex Milan, infatti, ha firmato con il Graffignana, squadra che milita in Seconda Categoria lombarda. Ecco il comunicato.

IL COMUNICATO – 344 partite in Serie A con 92 gol, 3 scudetti, 2 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia, 7 presenze in Nazionale con gol all’esordio e un legame indissolubile con il nostro paese e la nostra società! È un onore accogliere in squadra Alessandro Matri, che farà parte della rosa della Seconda Categoria per questa stagione!