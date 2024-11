Materazzi: «La Nazionale del 2002 era migliore di quella del 2006, anche se non avevamo Pirlo. E l'arbitro Moreno...»

Materazzi torna a parlare dell’Italia del Mondiale 2002 eliminata contro la Corea del Sud e dell’arbitro Moreno: le dichiarazioni

Materazzi a The Italian Football Podcast è tornato a parlare dell’arbitro Moreno e della sconfitta dell’Italia contro la Corea del Sud al Mondiale del 2002 citando anche l’ex Milan Pirlo.



L’ARBITRO MORENO – «Non so se è ancora in prigione, forse ha più problemi di quella partita Italia-Corea del Sud al Mondiale 2002. Secondo me quella nazionale era migliore di quella del 2006, anche se non avevamo Pirlo. Meritavamo di andare in vantaggio, ma Byron Moreno era un jolly a loro favore. Siamo tornati a casa e abbiamo iniziato a prepararci per la Coppa del Mondo 2006».