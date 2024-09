Materazzi TUONA: «Non so COME sia stato con Ibra per TRE anni. Il Milan di Maldini? Mi faceva più PAURA, ecco il perchè»

Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sul rapporto con Ibrahimovic e sul Milan guidato in dirigenza da Maldini

Intervenuto a margine della inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor, ai Giardini Indro Montanelli a Milano, Marco Materazzi ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan.

PAROLE – «Mi meraviglio che in quei tre anni con Ibra siamo andati d’accordo, non so come. Avevo più paura del Milan di Maldini perché so il lavoro che ha fatto e quanto tenesse al Milan. Non ha potuto fare ciò per cui era stato chiamato e si è fatto da parte con grandissima dignità e onestà. Spero che non torni al Milan».