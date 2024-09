Materazzi: «Il derby di solito lo vince chi sta PEGGIO, ma prendere 3 punti domenica sarebbe complicato da DIGERIRE per i rivali». Le parole

Materazzi ha concesso un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di domenica sera tra Inter e Milan.

SOGNI – «Sogno la settima vittoria consecutiva, sogno un altro sgarbo. Sogno un’Inter che faccia come Valentino Rossi».

CIOÉ? – «Valentino, quando arrivò alla Yamaha, si inventò di tutto per vincere la prima gara. Era insella a una moto che non avrebbe vinto neppure “a spinta”. E invece lui ci riuscì. E quel successo fu un segnale incredibile dato agli avversari, come a dire “ecco chi è il campione”. Prendere tre punti domenica sarebbe un qualcosa di complicato da digerire per i rivali alla corsa scudetto, un duro colpo».

DERBY AGLI ANTIPODI, QUALI RISCHI PER L’INTER? – «Beh, di solito è uno svantaggio

approcciarsi al derby in questo modo, di solito vince chi sta peggio. Ma parliamo dell’Inter.

Parliamo di una squadra che da due anni è la più forte in assoluto in Italia: a prescindere da chi gioca, l’identità è sempre quella. Manchester è stata esemplare in questo senso».

LE PAROLE INTEGRALI SU INTERNEWS24