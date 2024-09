Materazzi ESCE allo scoperto: «Non mi ASPETTAVO un derby così. Vince SEMPRE chi sfavorito, l'Inter deve...»

Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sul derby vinto dal Milan per 2-1. Le sue dichiarazioni

Queste le parole di Marco Materazzi, intervenuto a margine della inaugurazione della prima isola Technogym Outdoor, ai Giardini Indro Montanelli a Milano, sul derby vinto dal Milan per 2-1 ai danni dei cugini dell’Inter.

PAROLE – «Mi ha sorpreso molto. Purtroppo l’avevo detto anche prima: in genere chi è sfavorito vince il derby ed è andata così anche stavolta. L’Inter deve ritrovare lo spirito e il gioco dello scorso anno: c’è tempo per recuperare, non troppo, già qualche punto è stato perso durante il cammino ma in fondo la prima è a tre punti di distanza».