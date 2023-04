Retegui: «Nazionale Italiana? Vi racconto un retroscena»

Mateo Retegui, obiettivo di calciomercato del Milan, ha svelato un retroscena legato alla convocazione con la Nazionale Italiana

Durante l’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mateo Retegui, obiettivo del calciomercato Milan, ha svelato un retroscena legato alla sua convocazione in Nazionale:

«Un giorno a inizio anno stavo tornando da un allenamento e papà mi chiama per dirmi che aveva una notizia molto importante. Ma non mi sarei mai immaginato una cosa così, nemmeno nel più bello dei sogni avrei potuto pensare di giocare per l’Italia, a Napoli, nello stadio che porta il nome di Diego Armando Maradona. Non appena papà mi ha detto che Roberto (Mancini; n.d.r.) mi voleva, il mio sì è arrivato velocissimo, non c’era molto da pensarci».

