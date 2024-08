Mastrantonio Milan Futuro, UFFICIALE l’arrivo del portiere dalla Roma: l’ANNUNCIO – FOTO

Mastrantonio lascia temporaneamente la Roma per accasarsi al Milan Futuro, la nuova seconda squadra dei rossoneri militante in Serie C

Davide Mastrantonio, portiere classe 2004, lascia la Roma in prestito per unirsi al Milan Futuro. Dopo aver maturato esperienza in Serie C con Triestina, Monterosi e Pro Vercelli, il giovane portiere avrà l’opportunità di mettersi alla prova nella seconda squadra del club rossonero. Questo l’annuncio social e il comunicato del club rossonero.

Davide Mastrantonio ✍🔴⚫



Welcome to the Futuro 🧤

#MilanFuturo #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) August 2, 2024

LA NOTA – «AC Milan comunica di aver acquisito i servizi di Davide Mastrantonio in prestito dall’AS Roma.

Davide è un portiere di 20 anni e farà parte della rosa del Milan Futuro».