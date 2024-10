Mastantuono Milan, dal tennis all’idolo Messi: chi è il talento del River Plate che piace a Moncada. Curiosità e retroscena

Mastantuono è il nuovo oggetto dei desideri del mercato Milan e di Moncada. A raccontare e descrivere chi è il talento argentino del River Plate è la Gazzetta dello Sport.

Trequartista di 17 anni in possesso di un piede mancino molto educato, Mastantuono lo scorso 8 febbraio ha segnato il suo primo gol diventando il più giovane marcatore di sempre del River Plate (battendo il record di Saviola). Dopo quella rete ne sono arrivate altre due più due assist che gli sono valsi il soprannome di nuova Joya. Il talento nel mirino del Milan per caratteristiche somiglia a Nico Paz del Como, perché ama ricevere palla, partire in dribbling o servire assist per i compagni. Eppure Mastantantuono sembra destinato non al calcio, bensì al tennis, sport in cui era considerato una promessa. La passione per l’idolo Messi, alla fine, ha prevalso nella scelta del pallone dagli undici anni in poi.